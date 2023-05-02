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Рябухин Максим Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябухин
Имя
Максим
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7250. РЯБУХИН, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л. Гр. Златоустовск. у., Родничной в., с. Родничного; — Н. С. 9 уч. Златоустовск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 окт. 921.

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