Алешин Владимир Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алешин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 538. Алешин Владимир Владимирович, 25 л., Серпуховск. у., с. Ильинского. Н. С. Сухаревск. р. г. Москвы Ст. ст. 16, 96, 182, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 8 июня 926.
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