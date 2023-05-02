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Алешин Владимир Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алешин
Имя
Владимир
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
538. Алешин Владимир Владимирович, 25 л., Серпуховск. у., с. Ильинского. Н. С. Сухаревск. р. г. Москвы Ст. ст. 16, 96, 182, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 8 июня 926.

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