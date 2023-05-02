Деригуз Андрей Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Деригуз
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64463. ДЕРИГУЗЪ, АНДРЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Харьков. у., в. и с. Веселаго, 18 л.; — М. С. 1 уч. г. Харькова, 169, 170 и 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 24 Авг. 907.
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