Белов Иван Гиврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Гиврилович
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 726. БЕЛОВ ИВАН ГИВРИЛОВИЧ, 47 л., Череповецк. у., Петреневск. в. Н. С. 2 уч. Череповецк. у. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 29/ІХ—26.
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