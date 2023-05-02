Городецкий Трофим Дмитририев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Городецкий
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Дмитририев
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46208. ГОРОДЕЦКІЙ, ТРОФИМЪ ДМИТРІріевъ. Мщ. г. Кишинева, 38 л., рд. въ с. Романовкѣ, Абаклыджабск. п., Бендер. у.; — У. Чл. О. С., по Бендер. у. (во 2 р.), 16 и 169 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Мая 905.
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