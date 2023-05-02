Емельянов Тимофей Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Емельянов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14872. ЕМЕЛЬЯНОВ, ТИМОФЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 62 л. Гр. Великолуцк. у., Спасо-Никольск. в.; — Н. С. 11 р. Великолуцк. у. Пьянство, лиш. св. 5 л. условно.
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