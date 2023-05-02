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Яковлева Домна Ильина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлева
Имя
Домна
Отчество
Ильина
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 485
Источник
Скан
Оригинальная запись
142100. ЯКОВЛЕВА, ДОМНА ИЛЬИНА. К. Вяземск. у., Хмѣлитск. в., д. Паходиной, 45 л., рд. т. же у., Фомищевск. в., въ д. Исаковѣ; — Вяземск. Г. С. 20 Окт. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Окт. 909.

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