Малютина Анна Романовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малютина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Романовна
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7483. Малютина Анна Романов., 33 л., Шадринск. окр. Закамышловск. р. Н. С. 12 р. Шадринск. окр. Ст. ст. 17, 162 п. "д", л. с. 1 г. 10 дек. 927.
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