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Малютина Анна Романовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малютина
Имя
Анна
Отчество
Романовна
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
7483. Малютина Анна Романов., 33 л., Шадринск. окр. Закамышловск. р. Н. С. 12 р. Шадринск. окр. Ст. ст. 17, 162 п. "д", л. с. 1 г. 10 дек. 927.

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