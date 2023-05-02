Чуканов Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чуканов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 525
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13646. ЧУКАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Данков. у., в. и с. Мураевки; — Самар. О. С., 6 Нояб. 910, 114, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Дек. 910. | 907 9189 1 Ч. 1655 У. | 902 92693 169 М. | 900 68258 169 М.
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