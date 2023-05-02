Юдин Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юдин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 480
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141991. ЮДИНЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Моршанск. у., в. и с. Пичаева, 24 л.; — Саратов. С. П., 134, 135, 149 и 1 ч. 362 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 9 Сент. 909.
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