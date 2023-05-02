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Кучугура Максим Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучугура
Имя
Максим
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
1815. КУЧУГУРА, МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 41 г. Гр. Константиноградск. у., с. Новогригорьевского —Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 24 июля 922.

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