Цыганов Алексей Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганов Алексей Арсеньевич

Цыганов Алексей Арсеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Алексей
Отчество
Арсеньевич
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
13212. Цыганов Алексей Арсеньевич, 18 л., Тверск. г., Новоторжск. у., Лихославск. в., д. Дели. Тверск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24 окт. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.