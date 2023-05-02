Крапотов Михаил Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крапотов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 113
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16187. КРАПОТОВ, МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, 22 л. Гр. Уржумск. у., Токтайбелякск. в., д. Верхний Лойчанер; — Н. С. 2 уч. Краснококшайск. у. Грабеж, лиш. св. 10 л., с зач. 7 м. и 14 д. пр. з. Исп. 10 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.