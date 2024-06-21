Бурлуцкий Максим Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурлуцкий
- Имя
- Максим
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143560. БУРЛУЦКІЙ, МАКСИМЪ НИКОлаевъ. К. Валуйск. у., Насоновск. в., сл. Борисовки, 29 л.; — Острогожск. О. С. 7 Окт. 909, 14, 121, 124, 152, 3 Ч. 1655, 2 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 113604, арест. отд. 2 г. Исп. въ Нояб., счит. ср. съ 29 Іюня 909. | 901 г. З. Н. 1 уч. Валуйск. у., 4 п. 170 М.,тюр. 1 г. 143561. БУРЛУЦКІЙ, СТЕПАНЪ ВАсильевъ. К. Валуйск. у., Насоновск. в., сл. Борисовки, 26 л.; — Острогожск. О. С. 7 Окт. 909, 3 ч. 1655 2 и 5 п. 1659 У., арест. отд. 3 г. Исп. 16 Нояб. 909,
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