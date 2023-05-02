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Буркамбаев Каиран

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буркамбаев
Имя
Каиран
Дата исполнения приговора
26 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
130441. БУРКАМБАЕВЪ, КАИРАНЪ. Кочевн. Джаркентск. у., Будетинск. в., 25 л.; — М. С. 2 уч. Джаркентск. у., 1 п. 12, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 26 Іюля 909.

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