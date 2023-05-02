Бикмухаметов Сахав Талипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бикмухаметов
- Имя
- Сахав
- Отчество
- Талипович
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 620. Бикмухаметов Сахав Талипович, 18 л., б. Казанск. г., Тетюшск. у., Каргалинск. в., д. Бачиги. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180, п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ХІІ—26.
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