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Бикмухаметов Сахав Талипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бикмухаметов
Имя
Сахав
Отчество
Талипович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
620. Бикмухаметов Сахав Талипович, 18 л., б. Казанск. г., Тетюшск. у., Каргалинск. в., д. Бачиги. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180, п. «б», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 24/ХІІ—26.

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