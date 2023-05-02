Баранов Алексей Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142915. БАРАНОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФЕДоровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Саранск. у., Больше-Вьясск. в., с. Лѣсного Вьяса, 39 л.; — Саратовск. О. С. 29 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 10 Нояб. 909. | 906 570 2 ч. 1655 У. | 89 636 170 М. | 900 86268 1655 У. | 88 55123 169 М. | 99 64837 169 М. | 87 17440 169 М. | 97 81286 1655 У. | 86 365.45 169 М. | 95 446 170 М. | 83 575 169 М. | 94 44660 169 М.
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