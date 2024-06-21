Тищенко Митрофан Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Митрофан Емельянов

Тищенко Митрофан Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тищенко
Имя
Митрофан
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139984. ТИЩЕНКО, МИТРОФАНЪ Емельяновъ. К. Острогожск. у., Подгоренск. в., х. Покровки, 26 л.; — З. Н. 4 уч. Острогожск. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 15 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close