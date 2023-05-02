Башрова Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Башрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 795. БАШРОВА, АННА ИВАНОВНА, 20 л. Гр. г. Кутаиса; — П. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Труддезертир., пр. р. 2 г., с зач. 22 л. пр. з. Исп. 17 сент. 920.
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