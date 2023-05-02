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Вальцев Прокопий Валерианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вальцев
Имя
Прокопий
Отчество
Валерианов
Дата исполнения приговора
14 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
1728. Вальцев Прокопий Валерианов., 68 л., Рязанск. у., Новоселовск. в., д. Новоселовки. Н. С. 4 отд. г. Ленинграда Ст. 155, л. с. 1½ г. 14 июня 927.

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