Пуганова Прасковья Никитина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пуганова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Никитина
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6761. ПУГАНОВА, ПРАСКОВЬЯ НИКИТИНА (она же Миронова). Лиш. ос. пр. изъ к. Суздальск. у., Теренѣевск. в., с. Тарбаева, 38 л., рд. въ г. Тифлисѣ; — Владимір. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 8 Янв. 907. І 902 6955 1655 У. | 98 64994 169 М. І 900 104232 1655 У. | 98 45603 169 М. І 99 36938 169 М. І 93 29011 1701 М.
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