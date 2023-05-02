Богданов Антип Богданович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Антип
- Отчество
- Богданович
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13355. БОГДАНОВ, АНТИП БОГДАНОВИЧ, 20 л. Гр. Великолуцк. у., Горицк. в., д. Ржевина; — Н. С. 1 уч. Великолуцк. у. Убийство, лиш. св. 15 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 28 мая 920. | 913 30074 169 М.
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