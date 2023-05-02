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Ситников Алексей Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ситников
Имя
Алексей
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
20 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 303
Источник
Скан
Оригинальная запись
98635. СИТНИКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕГОровъ, 25 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Камышлов. у., Калиновск. в., с. Волковскаго; — Екатеринбург. О. С., 25 Апр. 911, 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 20 Іюня 911. | 909 30916 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 64844а и 64845 и 904 г. № 91958. | 902 111583 172 М. | 98 58545 169 М. | 98 72999 169 М.

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