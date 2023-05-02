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Морозов Тимофей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Тимофей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
9315. Морозов Тимофей Иванович, 37 л., Брянск. г., Севск. у., Брасовск. в., д. Щегловки. Н. С. 14 уч. Бежицк. у. Ст. ст. 16, 180 п. "б" 181, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5 окт. 926.

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