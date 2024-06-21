Везикко Иоганн Иоганнов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Везикко
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Иоганнов
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47800. ВЕЗИККО, ІОГАННЪ ІОГАННОВЪ (онъ же Вязниковъ), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Петергофск. у., Губаницк. в., д. Везикова; —СПБ. О. С., 18 Дек. 910, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 3 Марта 911. 905 66188 1 ч. 1647 У. | 903 68688 1647 У. 902 г. СПБ. Ст. М. С. 32 уч., 169 М., тюр. 4 м. 7 Іюля 97 г. СПБ. Воен. О. С., за вооруж. кражу, арест. отд. 2 г.
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