Каранева Екатерина Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каранева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15636. КАРАНЕВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА, 25 л. Гр. Медынск. у.; — Н. С. 9 уч. Медынск. у. Бандитизм, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. до 5 м., с зач. 5 м. и 15 д. пр. з. Исп. 17 авг. 920.
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