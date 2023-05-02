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Тимаев Матвей Авдеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимаев
Имя
Матвей
Отчество
Авдеевич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 265
Источник
Скан
Оригинальная запись
9189. ТИМАЕВ МАТВЕЙ АВДЕЕВИЧ, 53 л., Лукьяновск. у., Пели-Хованск. в., с. Панкратова. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 144, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 4/ѴІ—26.

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