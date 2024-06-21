Худышкин Степан Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худышкин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140914. ХУДЫШКИНЪ, СТЕПАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Тюкалин. у., Атрачинск. в., д. Калугина, 40 л.; — М. С. 1 уч. Иркутск. у. 19 Сент. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Окт. 909.
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