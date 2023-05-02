Котов Георгий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Котов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 26 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16148. КОТОВ, ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 40 л. Гр. Лужск. у., Посолдинск. в., д. Зеленско; — Р. В. Т. Балтийско-Мариинск. обл. водтрана. Спекуляц., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 26 дек. 926.
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