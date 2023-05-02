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Боликов Степан Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Боликов
Имя
Степан
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
130184. БОЛИКОВЪ, СТЕПАНЪ АНДРЕевъ. К. Муром. у., Ковардицк. в., д. Афанасьева, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Муром. у. 25 Сент. 909, 2 ч. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 11 Окт. 909.

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