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Абдул-Кабиров Аглиулда

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдул-Кабиров
Имя
Аглиулда
Дата исполнения приговора
07 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44633. АБДУЛЪ-КАБИРОВЪ, АГЛІУЛДА (онъ же Кабировъ). К. Белебеев. у., Гайныямаковск. в., д. Зейпекулевой, 42 л.; — Уфимск. О. С., 169 и 4 п. 170 М., 119, 152 и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м., съ вычет. 3 м., отб. по приг., напеч. въ 902 г. № 64200. Исп. 7 Апр. 905.

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