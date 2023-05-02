Абдул-Кабиров Аглиулда
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абдул-Кабиров
- Имя
- Аглиулда
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44633. АБДУЛЪ-КАБИРОВЪ, АГЛІУЛДА (онъ же Кабировъ). К. Белебеев. у., Гайныямаковск. в., д. Зейпекулевой, 42 л.; — Уфимск. О. С., 169 и 4 п. 170 М., 119, 152 и 1 ч. 294 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м., съ вычет. 3 м., отб. по приг., напеч. въ 902 г. № 64200. Исп. 7 Апр. 905.
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