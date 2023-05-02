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Пекленко Фрол Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пекленко
Имя
Фрол
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
06 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
85990. пЕКЛЕнКО, ФРОЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Петленко), 35 л. Сс.-каторж., рд. въ ст. Каменской, Донск. обл.; — Читин. О. С., 28 Окт. 910, 242 и 243 У. и У. о сс., один. заключ. 20 дн. и прод. срока каторж. раб. 4 г. Исп. 6 Апр. 911. | 908 75512 У. о сс. | 904 64467 1630 У. | 96 19454 169 М. | 902 67880 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 47498.

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