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Петраков Платон Давыдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петраков
Имя
Платон
Отчество
Давыдов
Дата исполнения приговора
27 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
44027. ПЕТРАКОВЪ, ПЛАТОНЪ ДАВЫдовъ (онъ же Петровъ и Воробьевъ). К. Аткарск. у. и в., д. Елизаветиной. 25 л.; — Саратов. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 27 Апр. 907. | 903 42719 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 56944. | 900 28375 169 М. | 99 62303 170¹ М. | 97 63918 169 М.

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