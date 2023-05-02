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Краснослободцев Николай Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснослободцев
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
25414. КРАСНОСЛОБОДЦЕВ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 23 л. Гр. г. Козлова; — Н. С. 3 уч. г. Козлова. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 6 июня 920.

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