Хлызов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлызов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140817. ХЛЫЗОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Лизовъ). К. Иркутск. у., Хомутовск. в., д. Куды, 24 л.; — Иркутск. О. С. 10 Февр. 909, 149, 1452, 13 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 20 л. Исп. 24 Окт. 909.
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