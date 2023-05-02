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Шевчук Лаврентий Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шевчук
Имя
Лаврентий
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 464
Источник
Скан
Оригинальная запись
141564. ШЕВЧУКЪ, ЛАВРЕНТІЙ АНТОНОВЪ. К. Замостск. у., гм. Высокое, д. Злоецъ, 38 л.; — М. Съѣзд. 2 окр. Люблин. г. 9 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Окт. 909.

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