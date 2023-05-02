Платонов Петр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Платонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44138. ПЛАТОНОВЪ, ПЕТРЪ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Кіева, 32 л.; — Кіовск. О. С., 10 п. 129 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 4 г. Исп. 14 Апр. 907. | 902 68074 1655 У. | 90 73943 169 М. | 95 101621 1647 У. | 89 34216 169 М. | 92 117427 1655 У. | 87 97871 169 М. | 91 98071 172 М.
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