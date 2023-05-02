Вирский Михаил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вирский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45766. ВИРСКІЙ, МИХАИЛЪ ОСИПОВЪ. К. Могилев. у., Шаргородск. в., с. Плебановки, 32 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 8 л., а по Выс. повел., арест. отд. 4 г. Исп. 30 Мая 905.
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