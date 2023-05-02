Горский Федор Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100574. ГОРСКІЙ, ФЕДОРЪ СТЕПАНОВЪ, Мщ. изъ сс.-посел. г. Маріинска, 37 л., рд. въ г. Рославлѣ; — У. Чл. 0. С. по Вольск. у., 152 и 2 ч. 975 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 89336, тюр. 4 м. Исп. 14 Іюля, счит. ср. съ 19 Апр. 909. 904 21608 309 и 1651 У. | 99 91980 1651 У. | 902 51552 1651 У. | 97 75666 50 М. | 901 53625 313 У.
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