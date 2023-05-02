Дмитриченко Петр Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46509. ДМИТРИЧЕНКО, ПЕТРЪ ЗАХАровъ. Каз. ст. Фельдмаршальской, Сунжен. отд., 55 л.; — Владикавказск. С. М. С., 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 21 Февр. 905.
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