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Горбунов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горбунов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 44
Источник
Скан
Оригинальная запись
1675. Горбунов Василий Алексеевич, 32 л., Лысковск. у., Юрьинск. в., д. Бердино. Н. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 20/Х—26.

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