Никеев Максим Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никеев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17556. НИКЕЕВ, МАКСИМ СТЕПАНОВИЧ, 23 л. Гр. Мстиславльск. у., д. Обидовки; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда. Упущ. дезерт., лиш. св. 1½ г. Исп. 11 сент. 920.
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