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Матвеев Николай Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Матвеев
Имя
Николай
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
18 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
9021. Матвеев Николай Андреевич (он же Матвеевич), 18 л., Тверск. г. Н. С. 16 отд. г. Ленинграда. Ст. 182, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18 мар. 926.

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