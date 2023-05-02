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Сергеев Александр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
28652. СЕРГЕЕВ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 30 л. Гр. Лужск. у., Бельско-Сяберск. в., д. Островки; — С. 2 стр. п. караул. бр-ды г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. условно.

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