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Байкеев Вяли Кондрейдинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байкеев
Имя
Вяли
Отчество
Кондрейдинович
Дата исполнения приговора
18 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
1344. Байкеев Вяли Кондрейдинович, 26 л., Краснослободск. у., Аксельск. в. Н. С. 1 уч. Краснослободск. у. Ст. 2 ч. 181, лиш. св. 2 г. 8 м. 18 д. П. в. з. с. 18 авг. 926.

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