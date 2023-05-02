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Петров Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
27610. ПЕТРОВ, ИВАН ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Вышневолоцк. у., Старопосельск. в., д. Скоморош; — Н. С. 7 отд. 1 р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 23 окт. 919.

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