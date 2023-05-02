Щербакова Наталия Михеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербакова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Михеевна
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 385
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13352. ЩЕРБАКОВА НАТАЛИЯ МИХЕЕВНА, 22 л., рд. в Курляндск. г., Якобштадск. у., Фридштадск. в., мест. Гривка. Н. С. 1 р. Уг личск. р. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ХІ—26.
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