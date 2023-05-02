Краюшкин Георгий Родионович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краюшкин
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Родионович
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25420. КРАЮШКИН, ГЕОРГИЙ РОДИОНОВИЧ, 30 л. Гр. Подольск. у., Вороновск. в., д. Косовки; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 29 окт. 920.
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