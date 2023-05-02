Кирпичников Василий Дорофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирпичников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дорофеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4014. Кирпичников Василий Дорофеевич, 46 л., Ульяновск. у., Новодевическ. в., с. Мазы. Н. С. Сызранск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/ѴІ—26.
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