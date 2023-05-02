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Кирпичников Василий Дорофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирпичников
Имя
Василий
Отчество
Дорофеевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
4014. Кирпичников Василий Дорофеевич, 46 л., Ульяновск. у., Новодевическ. в., с. Мазы. Н. С. Сызранск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 11/ѴІ—26.

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