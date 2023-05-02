Логашев Павел Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Логашев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 130
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16768. ЛОГАШЕВ, ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ, 37 л. Гр. Муромск. у. и в., с. Лазарева; — П. С. Карбата. г. Владимира. Дача взятки, лиш. св. 6 м. Исп. 9 мая 920.
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